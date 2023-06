Concorso pianistico Il premio "Massarosa" alla giovane Peng Lin

MASSAROSA

La pianista cinese Peng Lin è la vincitrice del 13° concorso pianistico internazionale “Massarosa”; al secondo posto si è classificato il sedicenne Piepaolo Buggiani a pari merito con il coreano Lee Gichamg. I risultati sono giunti dopo prove disputate, con l’esecuzione di brani di autori classici eseguiti su pianoforte “Fazioli”, in tre fasi: eliminatoria, semifinale e finale.

Il concorso, ormai noto in tutto il mondo, ha visto ben 38 partecipanti con pianisti di grande valore provenienti da 11 paesi: oltre all’Italia, da Croazia, Giappone, Corea, Cina, Russia, Taiwan, Germania, Israele, Ucraina e Armenia. Da segnalare il secondo posto, sia pure a pari merito, di Pierpaolo Buggiani, un sedicenne di Fucecchio.

Ancora una volta l’Associazione Musicale “Massarosa”, con la responsabile della direzione artistica Antonella Moscardini, ha fatto centro come hanno riconosciuto la sindaca Simona Barsotti e la parlamentare della Lega, Elisa Montagnani, presenti alle varie fasi della manifestazione. Dello stesso tenore il loro giudizio su questa 13^ edizione del concorso: "Un grande esempio di cultura musicale che fa ha onore all’intero territorio e che ci auguriamo vada ben oltre le prime tredici edizioni che hanno fatto registrare un successo crescente fino ai livelli di quest’anno". In realtà il concorso ha ormai raggiunto fama internazionale come è dimostrato, oltre che dalla qualità dei partecipanti, dallo spessore della giuria che era composta da Fabio Vacchi, Vovka Ashkenazy, Oliver Garbon, Daniele Rivera, Riccardo Risaliti, Alvaro Texeira Lopes, Marco Vincenzi.

Peng Lin, la concorrente cinese vincitrice dell’edizione 2023 del concorso pianistico “Massarosa”, è considerata una stella nascente a livello mondiale tra le giovani generazioni di pianisti. Come vincitrice del concorso “Concerto di Mozart” della Juilliard School, Peng Lin ha fatto il suo debutto nel 2015 al New York Lincoln Center: all’Alice Tully Hall, con la Juilliard Orchestra sotto la direzione di Peter Oundjian. Esordio, dunque, di primissimo piano, al quali sono seguiti numerosi successi di livello internazionale in ogni angolo del mondo. Una vincitrice, dunque, che nobilita la 13^ edizione del concorso pianistico “Massarosa”.

Peng Lin è cresciuta a Gulangyu, “l’isola della musica” a Xiamen, in Cina. Su quest’isola ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di quattro anni e ha fatto il suo debutto orchestrale con il Concerto K. 467 di Mozart all’età di nove anni. All’età di undici anni aveva già vinto cinque primi premi in concorsi pianistici nazionali. Si è quindi trasferita a New York all’età di quindici anni quando le è stata offerta una borsa di studio completa per frequentare il pre-college della Juilliard School.

Renzo Castelli