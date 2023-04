Concorso per la polizia municipale Torna la prova di resistenza fisica

FORTE DEI MARMI

Corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra. Il Comune torna a chiedere la prova di resistenza fisica per gli agenti della municipale (nel bando 2022 per inserimenti a tempo indeterminato infatti non era stata imposta) che si terrà a fine mese per accedere al bando indetto per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno eo tempo parziale al comando. Si apre dunque la possibilità di incrementare la dotazione organica del corpo che ha recentemente segnalato grosse difficoltà anche in vista dell’imminente stagione turistica che comporterà un super lavoro. La domanda deve essere presentata in modalità telematica entro le 23,59 del 21 aprile collegandosi all’indirizzo: https:servizi.comune.fortedeimarmi.lu.itportalservizimoduliscegli_modulo (con qualsiasi browser, evitando di usare Internet Explorer) o attraverso il link presente sul sito internet istituzionale www.comune.fortedeimarmi.lu.it - sezione amministrazione trasparente – Pagina bandi di concorso, compilando lo specifico modulo on line previa autenticazione mediante Spid o carta di identità elettronica.

La prova fisica si terrà mercoledì 26 aprile con possibile proseguimento nelle giornate di giovedì 27 e venerdì 28 a partire dalle 8,30 al campo di atletica in via Pisanica a Pietrasanta. Gli esiti della prova saranno resi noti esclusivamente attraverso la pubblicazione sul sito www.comune.fortedeimarmi.lu.it sezione “Amministrazione trasparente”, “Bandi di Concorso”. Tutte le comunicazioni inerenti la procedura sono effettuate attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’ente (www.comune.fortedemarmi.lu.it), salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personali. La prova consisterà in tre esercizi ginnici: corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra. Saranno ammessi a partecipare alle successive prove di esame previste dal bando tutti i candidati che avranno superato almeno 2 delle 3 prove previste. L’esito della pre selezione non concorre alla formazione della graduatoria del concorso. La graduatoria una volta approvata rimane efficace per il periodo previsto dalla normativa vigente (due anni dalla data di approvazione). Per eventuali chiarimenti è possibile contattare l’ufficio personale ai seguenti recapiti: 0584280204, - 0584280279 oppure via mail a: [email protected]

Francesca Navari