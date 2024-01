Concorso Miss Palio . Cresce l’interesse

In pochissime ore sono già tante le richieste di biglietti per la 22° edizione di Miss Palio che si terrà venerdì 26 gennaio alle 21,15 alla “Bussola Versilia” presentata da Simone Paolini. La serata prevederà le 3 sfilate delle 16 aspiranti Miss, con intermezzi musicali e di balletto. Presto sarà attiva anche la vendita on line dei ticket e per il biglietteria della Bussola il numero: 349-1993837. La presentazione delle Miss in gara si terrà venerdì prossimo alle 21.15 alla Croce Bianca di Querceta. La sfida sarà ardua: la vincitrice succederà infatti a Giada Pieraccini della Lucertola a cui Miss Palio 2022 ha portato fortuna: ha partecipato infatti a Miss Italia.