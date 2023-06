Concorso Letterario Nazionale "Misteri d'Italia", lancia la 5a edizione l'associazione "Nati per Scrivere"

L’associazione “Nati per scrivere” lancia la 5a edizione del concorso letterario nazionale “Misteri d’Italia” per romanzi e antologie di racconti inediti. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini italiani maggiorenni che hanno un manoscritto nel cassetto, da inviare entro il 20 dicembre. Si cercano storie che affondino nella storia del Belpaese, nelle leggende di cui le regioni italiane sono ricche, nei segreti e nei misteri che si portano dietro. La cerimonia di premiazione si terrà a primavera 2024 durante il festival letterario “Lucca Città di Carta”, in palio c’è la

pubblicazione del romanzo e un soggiorno per un weekend. Regolamento disponibile sul sitodi NPS Edizioni, pagina Facebook o all’associazione via mail.