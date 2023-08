Concorso fotografico a Marina di Pietrasanta: I 14 finalisti premiati stasera

Sono 14 i finalisti che si contenderanno la terza edizione di “Pietrasanta d’inverno”, concorso fotografico via social ideato dal gruppo GoVersilia e promosso dal Comune per raccontare la vita della Piccola Atene durante la stagione autunno-inverno. L’appuntamento conclusivo si terrà stasera alle 20,30 all’Agorà di Tonfano, tra via Versilia e piazza XXIV Maggio, con il conduttore Claudio Sottili che accompagnerà il pubblico in una cavalcata tra immagini (migliaia quelle vagliate dagli organizzatori), suspense fino alla proclamazione dei vincitori e intrattenimento musicale con Giorgia Della Torre (voce) ed Enrico Monzani (piano) per i “De La Tour Starlight Trio“. I finalisti sono Doria Luisi, Marco Capitanini, Stefano Marsili Libelli, Antonella Romagnoli; Lisa Bartolucci, Marta Luisi, Luca Morgantini; Mario Fornari, Girlando Alessi, Angelo Lunardi; Debora Gennari, Mario Zorrone, Susanna Rubino e Michela Giannecchini. Sempre stasera saranno premiati anche i vincitori della sezione letteraria “Per mare e per terram”. Ingresso libero.