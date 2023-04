Concorso dei vigili In 25 passano la prova

In 25 persone (8 donne e 17 uomini) superano le prove selettive di resistenza fisica per il concorso di polizia municipale a tempo determinato che si sono tenute ieri al campo di atletica di Pietrasanta Qui si sono presentati 32 candidati su 59 domande ricevute. Nella pista di atletica uomini e donne si sono cimentati in esercizi ginnici, corsa, salto in alto e sollevamenti alla sbarra. Per risultare idonei occorreva superare due prove su tre. "Siamo riusciti – sottolinea il sindaco Bruno Murzi – non solo a bandire il concorso rapidamente ma anche a concluderlo in tempi strettissimi. Altrettanto faremo nel concretizzare l’esito in modo da rafforzare così il Comando in vista della stagione turistica imminente". "Anche se per alcuni candidati – afferma il comandante della polizia municipale Andrea D’Uva – potrà essere una prima esperienza nel ruolo di agente di polizia locale, sono certo che grazie al supporto di tutto il Corpo fatto di professionalità, esperienza e conoscenza del territorio , riusciranno a dare il loro contributo"