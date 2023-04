Concorsi aperti Tutte le occasioni

ISTRUTTORE COMUNE DI MASSAROSA

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti dell’Area degli Istruttori (ex Categoria C) – profilo ISTRUTTORE TECNICO – con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza 030523

https:massarosa.trasparenza-valutazione-merito.it

OPERATORE SEA RISORSE VIAREGGIO

Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli ed esame per personale a tempo determinato eo indeterminato per il profilo professionale di: OPERATORE liv 2°B – Area Spazzamento, raccolta, tutela e decoro del territorio e ADDETTO liv 2° B – Area Officina e Servizi Generali. Scadenza 050523

https:seaambiente-spa.portaletrasparenza.net

CONDUCENTE DI MEZZI PER PER SEA RISORSE VIAREGGIO

Avviso di selezione privatistica ad evidenza pubblica, per titoli ed esame per personale a tempo determinato eo indeterminato per il profilo professionale di: CONDUCENTE DI MEZZI per la guida dei quali è richiesto il possesso della Patente C liv. 3°B – AREA Conduzione. Scadenza 050523

https:seaambiente-spa.portaletrasparenza.net

10 AGENTI MUNICIPALE AL COMUNE DI VIAREGGIO

Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 10 unità, categoria giuridica CArea Istruttori, profilo professionale AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE. Scadenza 120523

https:www.comune.viareggio.lu.it