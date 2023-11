Concluse le potature. Rimossi tutti i divieti

Con un giorno d’anticipo rispetto alla tabella di marcia, nel primo pomeriggio di ieri il viale Apua è tornato percorribile grazie alla conclusione del maxi intervento di potatura degli alberi. I lavori, partiti il 31 ottobre, hanno riguardato complessivamente circa 210 piante su entrambi i lati della carreggiata lungo il tratto compreso tra via Unità d’Italia e via I Maggio e si sono resi necessari in seguito alla violenta ondata di maltempo che aveva interessato anche il territorio di Pietrasanta. I divieti di transito, da ieri definitivamente rimossi, hanno consentito alle ditte di eseguire le operazioni di prima messa in sicurezza e a seguire di potatura intensiva.

Inoltre nella parte più a monte del viale, quella tra via I Maggio e l’Aurelia, sono state rimosse le ciocche (una decina) rimaste interrate da precedenti abbattimenti e sono state messe in sicurezza le cavità, in attesa del momento più idoneo per l’innesto di nuove piante. Pur essendo questo tratto in condizioni meno critiche, salvo imprevisti nel 2024 sarà interessato da un analogo piano di potature intensive. A breve, inoltre, arriverà l’esito degli esami tomografici eseguiti nei giorni scorsi da un agronomo esterno incaricato dal Comune: dopo aver valutato 208 piante del viale, per 34 di loro (lato Massa) aveva prescritto approfondimenti per giungere a una corretta stima dell’effettivo livello di rischio. L’amministrazione comunale, infine, ringrazia le ditte "per aver lavorato con professionalità e massimo dispiegamento di mezzi e personale" e le associazioni di protezione civile per aver presidiato i punti di chiusura del viale consentendo alle ditte di lavorare con maggior serenità.