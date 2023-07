Concessioni, via alla mappatura Montemagni: "Percorso giusto"

"Il tavolo interministeriale che si è riunito sul riordino delle concessioni balneari è un forte segnale di attenzione". Così la deputata della Lega Elisa Montemagni commenta l’avvio della mappatura delle coste e la conseguente verifica sulle risorse disponibili per rispondere alla direttiva Bolkenstein. "Un lavoro che abbiamo chiesto e fortemente voluto – sottolinea – nell’interesse delle nostre imprese e dei lavoratori che rappresentato un settore volano per la nostra economia e il turismo italiano. Crediamo che i sacrifici di migliaia di famiglie italiane meritino rispetto e attenzione da parte della politica che ha il dovere di trovare una soluzione per far sì che i nostri imprenditori possano continuare a lavorare in tutta serenità".