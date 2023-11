Concessioni cimiteriali perpetue. L’interrogazione ai ministri

L’annosa diatriba sul rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali perpetue è all’attenzione dei ministri Piantedosi e Giorgetti. L’onorevole Chiara La Porta, nella seduta del 18 ottobre scorso, ha presentato alla Camera dei Deputati un’interrogazione a risposta scritta ai ministri dell’Interno e a quello delle Finanze e dell’Economia in merito al provvedimento del rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali perpetue che è stato assunto dai sindaci di Stazzema, Michele Silicani e Maurizio Verona. La parlamentare toscana, di FdI, nel riassumere la vicenda di questo atto pubblico adottato in Italia solo dal comune di Stazzema, ha chiesto ai ministri interrogati se "siano a conoscenza dei fatti esposti" e se nel caso si "intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche di carattere ispettivo"