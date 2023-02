Concerto lirico a Villa Bertelli

“Chiedi all’aura lusinghiera... la poesia dell’Opera“ è il nuovo appuntamento con la lirica in programma oggi alle 17 a Villa Bertelli al Forte. Un concerto che riprende il titolo dal celebre duetto dell’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti, uno dei brani proposti dal soprano pisano Ilaria Casai e il tenore venezuelano Luis Javier Jiménez, talentuosi artisti che hanno all’attivo numerose produzioni e concerti, sia in Italia che all’estero. Il concerto sarà accompagnato al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta e prevede un eterogeneo insieme di celebri brani operistici: dal Belcanto al post Romanticismo, in ambito italiano e internazionale. Ingresso a pagamento (15 euro), prenotazioni al numero 0584 787251.