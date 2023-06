Concerto in ricordo di Michele Leonardi

Un anno fa, domani, se ne andava un talento musicale autentico e senza fronzoli: Michele Leonardi (nella foto) batterista conosciuto e stimato. Michele se n’è andato a 58 anni dopo pochi mesi di malattia provocando sconforto nel mondo della musica versiliese. Lui ha vissuto tra grandi palcoscenici: ha suonato con Zucchero per “Blues”, album da un milione di copie e club. Per ricordarlo e omaggiarlo domani alle 18 un concerto nella chiesa di Sant’Antonio Abate a Ripa diretto da padre Valerio Leonardi, musicista eclettico, arrangiatore, compositore e direttore d’orchestra alla veneranda età di 93 anni dirige anche la Filarmonica di Riomagno. Presenti Rossana, la madre,Gabriele, il figlio, Nicola, il fratello, e Isabella che gli è stata a fianco per decenni.

D.P.