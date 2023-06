Concerto di Lana Del Rey, Tremila Biglietti Venduti in 10 Minuti

Ieri alle 16 quando sono state aperte le vendite online dei biglietti del concerto di Lana Del Rey è stato un attimo. Nei primi dieci minuti ne sono stati staccati oltre tremila. Numeri che danno la dimensione non solo della portata della star americana, ma anche della manifestazione che la ospita: la "Prima Estate". Una ricaduta positiva per tutto il territorio. Poche ore prima quando a mezzogiorno è stata diffusa, via internet, la notizia che l’artista statunitense aveva svelato le date ravvicinate del suo tuor mondiale (quella in Versilia è l’unica tappa italiana) immediatamente sul web la ricerca di Lido di Camaiore si è imposta sui principali motori di ricerca. Che vuol dire? Semplice che il suo arrivo ’’spacca’’ (fa breccia) tra i suoi fans. E tutti non vogliono perdersi il concerto. Immaginabile quindi che il prossimo fine settimana (come i due che lo hanno preceduto) faccia fare il sold out ad alberghi, affittacamere, ristoranti e altri locali pubblici. Forse, nonostante la tendenza al piagnisteo continuo, la politica di eventi messa in campo da tutte le amministrazioni funziona. Perché, quindi, anziché lamentarsi qualche imprenditore del settore non inizia a investire di più? Serve a tutti, a cominciare proprio da loro.