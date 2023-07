Concerto delle "Eroine Pucciniane" a Viareggio: Il Pucciniano replica a Veronesi

Il Festival Pucciniano è ancora disponibile, e lo è sempre stato, ad accogliere il concerto di Giancarlo Giannini dedicato alle “Eroine Pucciniane“, con la partecipazione della World Youth Orchestra diretta da Riccardo Frizza, e inserito nell’ambito delle celebrazioni per il centenario dalla morte del compositore organizzate dal Comitato nazionale presieduto dal maestro Alberto Veronesi. Il concerto sarebbe dovuto andare in scena domenica, sulle tavole del Gran Teatro di Torre del Lago, ma dovrà essere riprogrammato.

Il presidente Veronesi ha sostenuto che il Pucciniano "aveva ritirato la disponibilità" in seguito alla querelle scoppiata dopo la sua contestazione alla prima di Bohème. Opera che il maestro Veronesi ha diretto bendato per protestare contro la regia, ambientata in pieno Maggio Francese e definita "ipercomunista". La Fondazione, però, smentisce questa ricostruzione.

E chiarisce: "Il Comitato promotore – spiegano dal Festival Puccini – aveva deliberato il secondo evento presso il Gran Teatro di Torre del Lago del quale, però, non erano pervenuti alla Fondazione gli elementi tecnici indispensabili per l’organizzazione dello spettacolo, tanto meno la richiesta formale. Nessuna querelle con il Comitato Promotore delle Celebrazioni Pucciniane". E ribadisce l’apertura del Gran Teatro agli eventi del centenario: "Con la stessa disponibilità e alle stesse condizioni del concerto Gala Pucciniano del 16 luglio – prosegue la nota del Pucciniano – la Fondazione si dichiara pronta ad accogliere il Concerto del Comitato in una data da individuare fin da subito di comune accordo".