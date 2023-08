Concerto all'Alba a Forte dei Marmi: Yuri Revich, divo del violino sul Pontile

Il divo del violino Yuri Revich sarà la guest star del Concerto all’Alba sul Pontile che, in sei anni è riuscito ad imporsi come uno degli eventi di punta. Organizzato dall’assessorato alla cultura insieme a Villa Bertelli e con il supporto della Compagnia della Vela e dell’associazione dei Pescatori del Pontile Caricatore, per l’edizione 2023 ha messo a segno un colpo grosso: la partecipazione di Yuri Revich, il faro del nuovo violinismo, trentaduenne, ambasciatore Unicef e cittadino austriaco, nelle sue esecuzioni esprime l’equilibrio tra l’aspetto virtuosistico e solistico russo e quello austriaco e fin da giovanissimo ha incantato le platee di tutto il mondo con il suono dello Stradivari del 1709 con il quale spesso si esibisce. Nel concerto all’Alba sarà accompagnato al pianoforte dal maestro Cesare Goretta. "Il concerto all’alba – afferma Graziella Polacci, assessore alla cultura e turismo – si è rivelato fin dalla prima edizione un evento di grande richiamo". Al termine, colazione offerta dall’Associazione dei Pescatori del Pontile