Concerti, laboratori e la fiera del Country

Letture, oggettistica in mostra, concerti e spettacoli per il lungo weekend. Oggi alle 17 la biblioteca comunale Carducci ospita i bambini dai 5 ai 7 anni con “Easter and Spring Storytelling”, le letture e i laboratori in inglese di Elisa Rosellini. Partecipazione gratuita. Posti limitati: prenotazione obbligatoria allo 0584 795500. In contemporanea il salone dell’Annunziata accoglie la presentazione e sottoscrizione del “Patto locale per la lettura”, promosso dal Comune

con la biblioteca cittadina. Ingresso libero e gratuito.

Nel parco della Versiliana, da domani fino al 25 dalle 10 alle 20 “Country &Garden Show”. Nella sala dell’Annunziata domenica alle 11 in anteprima il video “Gli artigiani a Pietrasanta”. Lunedì dalle 20 Tonfano sarà palcoscenico di “Luci e suoni sull’acqua“.