Concerti al Chiostro di S.Agostino Ancora musica delle emozioni

Il concerto di oggi nel Chiostro di Sant’Agostino, alle 21.15, è un compendio di tradizione e emozione sulle musiche di Beethoven, Schumann e Brahms,affidate a Matan Porat, pianista acclamato per il magnifico suono e respiro e Claudio Bohórquez violoncellista tedesco di origine peruviana-uruguaiana, musicista tra i più ricercati nel suo campo entrambi al debutto sul palco di Pietrasanta in Concerto. Con loro si esibisce Lise Berthaud alla viola, artista di spicco della scena musicale internazionale. Il programma musicale della serata comprende il Trio con Pianoforte in Si Bemolle Maggiore, Op. 11 ‘Gassenhauer-Trio’ di Beethoven , tre Fantasiestück Op. 73 per violoncello e pianoforte di Schumann e la Sonata per violoncello e pianoforte in Mi minore, Op. 38 di Brahms. Domani il Festival si sposterà dal Chiostro per approdare nella incantevole cornice di piazza Duomo per il grande concerto gratuito, molto atteso dagli appassionati.