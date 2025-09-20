Con "Wikilago" un mese di iniziative dedicate a natura, arte e cultura

Torna "Wikilago Puccini", il festival che unisce natura, arte e cultura nel segno del Maestro Giacomo Puccini e del profondo legame con il Lago di Massaciuccoli. Dopo il successo della prima edizione nel 2024, l’appuntamento torna da oggi fino al 31 ottobre con oltre un mese di eventi diffusi, capaci di coinvolgere cittadini e visitatori in un viaggio tra luoghi simbolo e bellezze nascoste del territorio. Il programma è variegato per rivolgersi a molte persone diverse. Tra mostre d’arte, escursioni, laboratori, visite guidate e presentazioni di libri, Massarosa e le sponde del lago si trasformeranno in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il ricco cartellone unico mira a coinvolgere ogni frazione, ogni spazio culturale e naturale, invitando il pubblico a riscoprire il valore di un patrimonio ambientale e storico ricchissimo. L’evento è promosso dal Comune di Massarosa, dal Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, da La Brilla Aps e da numerose realtà associative locali.

"Wikilago è un contenitore di idee e progetti che valorizzano le eccellenze ambientali, culturali e artistiche del nostro territorio – spiega la Sindaca Simona Barsotti – un bellissimo esempio di sinergia tra istituzioni e associazioni. È un modello, un evento diffuso che tocca le diverse frazioni ed i loro luoghi simbolo". Gli appuntamenti si terranno in spazi diversi e suggestivi: La Brilla, cuore del progetto e Porta del Parco; Villa Gori; il Museo e l’Area Archeologica; la Biblioteca LeggerEmozioni; il Giardino di Manipura; fino ad arrivare a Massaciuccoli e naturalmente al lago, con le sue atmosfere uniche che tanto ispirarono Puccini. La forza di Wikilago Puccini è proprio la sua capacità di rivolgersi a pubblici differenti: adulti, famiglie, bambini, appassionati di storia, natura o arte. Un festival che è di tutti e per tutti, pensato per unire interessi diversi in un’esperienza condivisa. Il calendario completo delle iniziative è consultabile sulle pagine social di La Brilla – Porta del Parco (Facebook e Instagram).