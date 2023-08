Con settembre maturano anche i cantieri Partono i lavori in via Mazzini e sul Belvedere

di Martina Del Chicca

Passate le ferie agostane, le stelle di San Lorenzo, le cocomerate e i gavettoni in riva al mare. Passato anche il Sant’Ermete di Forte dei Marmi, con l’ultimo scampolo di mondanità estiva, nella settimana delle baldorie Viareggio si tufferà in una nuova, scoppiettante (si sentono già echeggiare i botti delle polemiche) stagione dei lavori. Mentre procedono quelli per rinnovare lo Stadio dei Pini e sulle aiuole della Terrazza della Repubblica, coi balneari imbufaliti per quelle recinzioni "che scoraggiano i clienti", per l’inizio di settembre sono infatti previste le aperture di due imponenti cantieri: quello di via Mazzini e quello, tormentato dal polverone sollevato dal sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi, sul Belvedere di Torre del Lago.

Lo ha annunciato in una chiacchierata informale nelle sale della Gamc l’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, proprio tra le mura del Palazzo della Muse ’impacchettato’ per gli interventi straordinari di recupero delle facciate e degli interni che dovrebbero concludersi per la fine dell’anno, con lo smantellamento del ponteggio che ricopre l’edificio e l’apertura del secondo piano dove sarà allestita la mostra permanente dell’artista Sandro Luporini.

Per la nuova via Mazzini la ditta Del Debbio Spa, che si è assicurata l’appalto da un milione e 800mila euro, "ha già stipulato il contratto col Comune e a questo punto – spiega l’assessore Pierucci – il 4 settembre verrà avviato l’intervento". Il programma prevede di procedere per lotti cominciando dal fronte stazione, per liberare quanto prima dalla ruspe l’incrocio con le scuole Pascoli in via Puccini.

Il progetto di via Mazzini prevede rifacimento dei marciapiedi, in bardiglio, marmo bianco Cervaiole, marmo bianco di Carrara classico venato, marmo cipollino e pietra arenaria, e una complessiva ridefinizione degli spazi. La sezione stradale sarà infatti ridotta al minimo essenziale ed è prevista anche una rivoluzione della sosta. Saranno infatti eliminati i posteggi a ponente, per consentire la realizzazione di una pista ciclopedonale, in calcestruzzo architettonico blu-azzurro e inerti bianchi, e i posti auto saranno concentrati tutti sul lato di levante, con una conformazione a lisca di pesce per recuperarne il più possibile. Tra via Battisti e via Fratti sorgerà invece un’isola interamente pedonale, una piazza allungata che si riallaccerà alla piazza del Mercato, ricavando un collegamento anche ideale con il nuovo Piazzone. Quando, prima o poi, verrà realizzato.

E la stessa settimana, quella che lancia settembre, si aprirà anche il cantiere per la riqualificazione del Belvedere torrelaghese. "E – prosegue l’assessore Pierucci – contiamo di terminare i lavori in tempo per l’inizio del Festival Pucciniano, dunque nel clou delle celebrazioni per il centenario delle morte di Giacomo Puccini". Il progetto, con qualche modifica apportata secondo le istruzione del sottosegretario Sgarbi – che ha imposto la tutela dei colonnini che puntellano la vecchia balconata sul lago, delle panchine e una precisa ricollocazione della statua del maestro delle lirica di fronte alla sua villa-museo per valorizzarne la presenza, resta sostanzialmente quello realizzato dallo studio Pucci di Viareggio e approvato dalla Sovrintendenza. Anche sul Belvedere, come in via Mazzini, si procederà per lotti, cominciando dal completo rifacimento dei sottoservizi, per proseguire quindi con gli interventi strutturali. Il nuovo Belvedere si stenderà su un unico piano, il parapetto che segna il confine tra terra e lago verrà sostituito da scalinate a sfioro, come usa nei laghi del Nord Italia; e sarà anche abbattuta la terrazza sul fronte meridionale, dove verrà allestito un “salotto“ da cui godere del panorama del Massaciuccoli.