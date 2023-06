Con le barche a vela Rivive il fascino della VBV Suggestiva sfida in mare

Da mercoledì 5 luglio, e fino all’8, seconda edizione della Viareggio Bastia Viareggio a vela, con protagonisti gli spettacolari maxi yacht e, novità di quest’anno, le imbarcazioni della Classe A del nuovo regolamento altura Fiv. Lo scenario di gara è la tradizionale rotta tra la Versilia e la Corsica, il percorso dell’epica gara internazionale VBV offshore di motonautica, nata nel luglio 1962 pochi anni dopo la fondazione del Club Nautico Versilia. Alcuni fra i più importanti protagonisti del panorama velico internazionale cercheranno di battere il record del Maxi 100 Arca SGR (22 ore 52 minuti e 53 secondi) ottenuto l’anno scorso e di contendersi i trofei vinti dal GS 56C Axa Paolisssima.

Oltre allo storico trofeo d’argento Angelo Moratti al vincitore in tempo reale e al trofeo Straulino donato dal presidente onorario del Club Nautico, Roberto Righi, per il detentore del record, quest’anno sono previsti numerosi trofei speciali fra i quali il “Città di Viareggio” al vincitore in tempo compensato categoria Orc, il “Città di Bastia” al primo in tempo compensato categoria Irc, il trofeo Axa Challanger al primo classificato assoluto Irc under 60.

Coinvolgente il programma di eventi collaterali, in collaborazione con l’amministrazione comunale che ribadisce la sensibilità e l’attenzione verso la promozione dello sport e della città. La VBV 2023 non sarà solo un grande momento di sport, ma anche un imperdibile appuntamento con il glamour e la mondanità che catalizzerà su Viareggio l’attenzione e l’interesse di professionisti, appassionati, turisti e pubblico. Il villaggio regata e l’area ospitalità, di fronte al Club Nautico Versilia, vedrà la presenza di sponsor e di personalità del settore, incontri sulla sostenibilità e sullo sviluppo tecnologico nel mondo della nautica e non solo, attività di intrattenimento e sarà uno spazio aperto a tutti. In particolare ai turisti che avranno la possibilità di avvicinarsi al mondo della vela di alta gamma, anche ammirando imbarcazioni all’avanguardia dello yacht design e della cantieristica nautica, condotte da velisti di fama internazionale.

Questo il programma: Mercoledì 5, ore 19: cerimonia inaugurale al CNV, a seguire “La regata lunga. Racconti di mare” confronto tra skipper; welcome cocktail - Dj set. Giovedì 6: ore 11.30 briefing partenza, e a seguire: Vip experience brunch. Alle 14 via alla regata; alle 19, spazio Fideuram, green day workshops “Green tech”, a cura di Navigo e Distretto Tecnologico per la Nautica e la Portualità Toscana. Interviste ai cantieri, intervento Rina e “Sostenibilità” a cura di Marevivo e Fideuram, Cocktail. Venerdì 7, alle 17: rientro barche; ore 19 Spazio AXA: “40 anni di Azzurra. La nascita di un mito”, ore 20: Cocktail. Sabato 8 ore 21 cena di gala e premiazioni.

Walter Strata