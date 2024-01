"Con la città ha mantenuto un legame sempre vivo"

VIAREGGIO

Un’artista poliedrica, musa di Fellini e dei registi italiani più illustri, se ne è andata Sandra Milo, che ha raccontato l’Italia e ne è stata simbolo, per tutta la sua vita. Una vita che l’ha vista camminare e vivere tra le strade viareggine. "Una vita lunga, fatta di storie e divi d’altri tempi, intrecciata spesso con quella della nostra città. Di lei vogliamo ricordare la professionalità ma anche il sorriso e l’allegria contagiosa. La passione che la legava al Carnevale di cui è stata madrina e ospite d’onore" la ricorda l’Amministrazione comunale, porgendo le condoglianze di tutta la città alla famiglia. Condoglianze arrivate dal responsabile Cultura della Lega per la Toscana e capogruppo in consiglio comunale Alessandro Santini e dal consigliere regionale Massimiliano Baldini. "Sandra Milo, nonostante la levatura nazionale ed internazionale della sua carriera nel cinema e in televisione, si dimostrò persona estremamente alla mano – afferma Baldini – e non potrò mai dimenticare il piacevolissimo pranzo durante il quale si intrattenne con noi raccontandoci tanti scorci del suo percorso artistico, esaudendo mille nostre curiosità". "Viareggio e la Versilia, come amava dichiarare lei stessa – continua Alessandro Santini – erano state una tappa fondamentale del suo percorso e continuavano ad esserlo come dimostrava la sua presenza qui da noi".