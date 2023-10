Con il naso all’insù su percorsi mozzafiato

EmozianAmbiente ha organizzato domenica per gli appassionati della via del Tordello l’escursione a Pomezzana in località Le Calde. Il percorso su storiche mulattiere e antiche strade di collegamento usate in passato per trasportare le merci da un regno all’altro. Meravigliosi boschi e panorami mozzafiato. Al rifugio l’Alpeggio degustazione dei tordelli.