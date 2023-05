Comunità aperta contesta Corredi "Con le droghe non si scherza"

"Quella di Riccardo Corredi sarà anche una trovata pubblicitaria, ma ha lanciato un messaggio di dubbio gusto visto che si parla di droga: speriamo che il Comune non affigga quei manifesti". Gli operatori del Progetto comunità aperta (Pca) di via Stagi, attivi da 40 anni nel campo delle dipendenze, prendono le distanze dalla pubblicità dei nuovi materassi alla canapa di cui abbiamo riportato nell’edizione di domenica. "Di questi tempi – spiegano – è pericoloso lanciare certi tipi di messaggi. Non tanto per la canapa, in quanto tutti conosciamo le sue qualità e come viene impiegata. Ciò che sconcerta è la frase ’Per sogni stupefacenti’ con accanto la foglia di marijuana. Ai giovani bisogna dare messaggi educativi. Giocare su questo doppio senso è una cosa che andava evitata".

d.m.