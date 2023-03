Comune, il bilancio è in salute Nel 2022 tesoretto di 3 milioni "Ossigeno per le grandi opere"

Scorte di “ossigeno“ destinate alle opere pubbliche quelle assicurate dal rendiconto di gestione 2022 del Comune, che ha chiuso con un avanzo di oltre 3 milioni. A beneficiare del buon stato di salute delle casse dell’ente saranno in particolare il polo scolastico di Tonfano, palazzo Moroni e le asfaltature. Dopo il passaggio in commissione, la manovra approda stasera alle 20,30 in consiglio comunale. "È un documento – ricorda il vice sindaco e assessore al bilancio Stefano Filiè – da approvare per legge entro il 30 aprile. Farlo con oltre un mese d’anticipo, grazie al gran lavoro degli uffici, consentirà di disporre di queste risorse in modo tempestivo per concludere alcune iniziative già in corso e proseguire con quelle future. È anche l’ennesima prova di una sana e prudente gestione che ha permesso al Comune di azzerare il disavanzo e uscire in anticipo dalle maglie stringenti del piano di riequilibrio finanziario, come certificato ad aprile 2022 dalla Corte dei conti". Come sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci, il rendiconto, insieme alle variazioni di bilancio in agenda sempre stasera, avrà risvolti su varie opere, da palazzo Moroni ("futura sede del nuovo museo d’arte contemporanea") al polo scolastico di Tonfano. Sul quale, però, intervengono i capigruppo Nicola Conti (Pd) e Lorenzo Borzonasca (Insieme): "I costi sono lievitati ancor prima dell’inizio dei lavori, il cui inizio slitterà visti i tanti passaggi da fare, altro che settembre come dicono. Inoltre ai 6 milioni iniziali si sono aggiunti il 10% in più per l’aumento dei costi dei materiali, 1,5 milioni per inserire tra le altre cose l’auditorium e 370 mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva: se ci mettiamo anche la palestra i costi saranno di oltre 10 milioni".

Daniele Masseglia