Comune e camperisti fanno pace "Ma qua mancano aree di sosta"

È terminato in maniera bonaria, con l’accettazione da parte del Comune di una proposta di transazione, il lungo contenzioso scoppiato nel luglio 2017 tra l’ente di piazza Matteotti e l’Associazione nazionale coordinamento camperisti. Quest’ultima, come molti ricorderanno, aveva presentato un ricorso al Tar chiedendo l’annullamento dell’ordinanza con cui tre mesi prima l’allora vice sindaco Daniele Mazzoni aveva istituito il divieto di sosta permanente agli autocaravan in piazza IV Novembre a Motrone e in piazza Giardini d’Ecaussines a Tonfano. Nel settembre dello stesso anno il Comune revocò poi l’ordinanza, con i giudici che condannarono quindi l’ente al pagamento delle spese di giudizio.

Per arrivare a una conclusione c’è voluta la bellezza di cinque anni. L’udienza era prevista a breve, ma lo scorso 5 luglio il legale dell’associazione ha presentato una proposta di transazione per chiudere definitivamente la vicenda. Accettando la proposta, come deliberato giorni fa dalla giunta, il Comune pagherà soltanto 2.400 euro anziché l’intero importo delle spese. Chiuso il capitolo giudiziario, la situazione non è però cambiata di un millimetro. "A Pietrasanta ci vogliono parcheggi appositi dedicati a noi – spiega Gino Bozzoli, all’epoca presidente del Versilia camper club –

per motivi di igiene e decoro. Anche il turismo itinerante porta soldi, alberghi inclusi visto che quando sul camper ci sono 4-5 persone non c’è spazio per tutti per dormire. Ogni anno per l’8 dicembre porto tanti camperisti in Versilia, da Pietrasanta all’Antro del Corchia". Contattato dal nostro giornale, il sindaco e assessore al turismo Alberto Giovannetti dice che al momento non ci sono progetti su aree di sosta da riservare ai camper.

d.m.