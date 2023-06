Comune di Viareggio, Pd chiede sostegno all'affitto, ma la Giunta si oppone

Cosa fa il Comune di Viareggio per il sostegno all’affitto? La domanda arriva dal Partito Democratico, che sottolinea come a Camaiore l’amministrazione a tradizione Pd "abbia portato a compimento la deliberazione del contributo affitti per far fronte al vuoto di solidarietà lasciato dal Governo Meloni". A Viareggio il capogruppo Dem Dario Rossi presentò un emendamento per impegnare la Giunta a stanziare 250mila euro "Ma tale emendamento – spiega il delegato al sociale, Nicola Lazzarini – ha riscosso il parere contrario del consiglio comunale. Auspico – prosegue – che anche la nostra amministrazione rivolga risorse del bilancio a sostegno delle concittadine e dei concittadini che si trovano in difficoltà nel far fronte ai canoni di locazione. L’attuale giunta ha scelto di orientare le risorse disponibili nelle casse della città in opere pubbliche di dubbia utilità, ma – conclude il democratico – riteniamo che non si possa più ritardare nel promuovere politiche sociali concrete e d’impatto".