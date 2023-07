Comune di Seravezza, lotta alle zanzare e campagna informativa per la cittadinanza

Sarà un’estate di lotta alle zanzare quella programmata dal Comune, per limitarne la diffusione ma anche per incrementare l’informazione e quindi le buone pratiche da parte della popolazione. L’obiettivo è di bloccarne la proliferazione, anche attraverso precise azioni di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, così che si impari ad adottare tutte quelle pratiche importanti per liberarci quanto più possibile da questi ospiti indesiderati. "Un problema che si sta manifestando sempre più frequentemente su tutto il territorio comunale – sottolinea l’assessore all’ambiente Michele Silicani – certamente incrementato dal clima. Crediamo sia molto importante sensibilizzare i cittadini su questa problematica, attraverso una idonea conoscenza e la diffusione di buone pratiche che consentano di adottare comportamenti adeguati per limitare il problema". L’incremento di questi insetti ha portato a un’azione coordinata che si avvale di una ditta specializzata, la Ditta Synema sas, forte di una consolidata esperienza sul territorio seravezzino nel quale opera dal 2009, con il biologo David Puccioni. La lotta alle zanzare sarà condotta attraverso l’installazione di ovitrappole che consentiranno di monitorare la presenza della zanzara tigre attraverso la conta delle uova, il pescalarve per il prelievo di campioni da fossi e caditoie, il controllo sull’eventuale presenza di specie invasive, campionamenti a cadenza quindicinale. Partita anche la campagna informativa “Alleati contro le zanzare” che prevede punti informativi ai mercati: appuntamento lunedì 10 luglio in piazza Carducci.