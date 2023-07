Comune di Forte dei Marmi vince causa, garantita circolazione pedonale su strada di collegamento

Il Comune vince la causa contro il ricorso di alcuni residenti: pertanto resterà libera la circolazione pedonale sul tratto di strada di collegamento tra via Michelangelo e via Melato. Il ricorso dei privati è stato infatti giudicato "infondato" dal giudice amministrativo, e pertanto respinto. Questo in sintesi quanto stabilito dal Tar Toscana: il Comune era difeso dall’avvocato Marina Vannucci che ha visto accogliere la propria tesi, confermando l’assoluta legittimità dell’ordinanza sindacale del 2018 con cui il primo cittadino Bruno Murzi invocava la rimozione immediata di ogni e qualsivoglia ostacolo alla libera circolazione pedonale sul tratto di strada che collega la via Michelangelo con la via Melato. Ordinanza che fu emessa anche ai fini di sicurezza degli utenti della strada che potevano trovarsi di fronte, soprattutto al buio, catene o altri ostacoli che improvvisamente avrebbero creato pericoli alla propria incolumità.

Oltre alla legittimità dell’ordinanza, il Tar ha anche sentenziato in merito alla natura giuridica della strada facendo finalmente chiarezza e riconoscendo che la stessa è gravata da una servitù di uso pubblico. Una strada che da più di 30 anni – come dimostrato dal Comune attraverso la documentazione prodotta – viene infatti percorsa a piedi dalla collettività, in particolare da chi utilizza il parcheggio, dagli studenti che accedono al Liceo Scientifico Chini Michelangelo e dai genitori che accompagnano i propri figli alle scuole primarie Carducci.