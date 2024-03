"Comune cerca direttore scientifico per museo archeologico: avviso pubblico per valorizzare l'area museale"

Il Comune cerca un direttore scientifico per il museo dell’area archeologica. Per questo è stato diramato un avviso pubblico per un incarico di collaborazione esterna che, in via preliminare, avrà la durata di un anno, a fronte di una remunerazione massima di 4mila euro. L’obiettivo è "valorizzare l’area museale". Nello specifico, il lavoro del direttore scientifico si articolerà su interventi di promozione e valorizzazione della struttura museale e della sua attività, a carattere didattico, divulgativo, scientifico e promozionale per favorire la conoscenza e la fruizione pubblica dei beni conservati; cura dei contenuti della comunicazione verso i potenziali visitatori del museo; coordinamento e supervisione di attività di ordinamento, inventariazione, catalogazione, documentazione, conservazione e restauro delle collezioni, la cura dei rapporti intercorrenti tra il Comune e altri Enti pubblici.