Comune al top della sostenibilità Premio per la raccolta imballaggi

Forte dei Marmi esempio di sostenibilità: premiata per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio. Il Consorzio Ricrea ha consegnato al Comune uno speciale riconoscimento per l’impegno, i risultati raggiunti e non solo: secondo le stime infatti nel 2023 a Forte dei Marmi ne verranno raccolti 8,3 tonnellate, con un incremento del 31,75% rispetto al 2022. "La differenziata, che viene seguita da Ersu Spa, funziona soprattutto con il porta a porta, ma abbiamo anche alcune isole ecologiche utili soprattutto per i turisti che scelgono di trascorrere giorni di vacanza nella nostra città – commenta il vice sindaco Andrea Mazzoni – affinché sia un sistema virtuoso ci concentriamo soprattutto sul controllo, attivo sia tramite il servizio di guardie ambientali dedicate, sia attraverso il monitoraggio con telecamere"