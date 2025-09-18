"Compravendita ok, resta il problema affitti"

Dalla Toscana passando per alcune regioni del centro e del nord e addirittura dall’estero: il sogno nel cassetto di chi può permetterselo è comprare una casa, un immobile di pregio a Viareggio come a Forte dei Marmi, come a Massarosa e Torre del Lago, zone in cui i prezzi sono più accessibili. Chi invece non può affrontare l’acquisto ripiega sulla seconda casa al mare in affitto: il mercato immobiliare viareggino e versiliese è una cartina di tornasole e conferma, attraverso le dichiarazioni di Armando Barsotti e Simone Casani, presidente e vicepresidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, di essere un settore solido e attrattivo. Per avere un quadro del settore immobiliare locale ci siamo rivolti a Leonardo Ciancarella, titolare a Viareggio dell’agenzia "Leonardo", con 25 anni di esperienza nel settore delle compravendite immobiliari, svolti con passione e professionalità.

Chi viene a Viareggio o in Versialia per lavoro ha, invece, difficoltà a trovare una casa in affitto?

"Siamo davanti a una situazione di difficoltà per quanto riguarda gli affitti di lungo periodo. Questa criticità, a mio parere, non è provocata dagli affitti estivi bensì dal fatto che i proprietari di casa temono di non avere garanzia sufficienti e, sempre a mio parere, è più facile trovare una casa in affitto per quei lavoratori impegnati in settori come la cantieristica o il settore dei servizi perché restano in zona per periodi più lunghi. E’ una situazione che si è creata negli anni e crea difficoltà anche per chi come me è nel settore e si trova affrontare tante richieste di case in affitto, richieste alle quali non possiamo dare risposta ed è un peccato".

Inoltre chi ha la fortuna di trovare una casa in affitto deve affrontare un affitto elevato.

" I prezzi sono in linea con la domanda e con l’offerta del mercato e in relazione alle caratteristiche della zona e del carico fiscale del quale si deve fare carico chi affitta. Ecco perché in alcuni casi i proprietari decidono di non affittare".

Ben diverso è invece il settore delle vendite?

"Siamo davanti a una situazione ben diversa: le persone che investono nell’acquisto di un immobile cercano Viareggio. Viareggio e la Versilia sono zone privilegiate. Dico che siamo in un luogo che per le caratteristiche naturali, mare e monti, arte è baciato dalla fortuna. Per comprare la casa al mare arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Emilia e poi ci sono i toscani, fiorentini e pratesi, e gli stranieri. Chi ha possibilità economiche inferiori la cerca in zone meno famose, ma dalle quali il mare si raggiunge con facilità".

Maria Nudi