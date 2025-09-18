Tutti tirano la giacchetta

Pier Francesco De Robertis
Tutti tirano la giacchetta
Viareggio
Cronaca"Compravendita ok, resta il problema affitti"
18 set 2025
MARIA NUDI
Cronaca
Anche Leonardo Ciancarella sottolinea la difficoltà nel trovare casa a Viareggio per chi ha bisogno di un’abitazione per lunghi periodi

Leonardo Ciancarella, viareggino, titolare dell’omonima. agenzia immobiliare

Dalla Toscana passando per alcune regioni del centro e del nord e addirittura dall’estero: il sogno nel cassetto di chi può permetterselo è comprare una casa, un immobile di pregio a Viareggio come a Forte dei Marmi, come a Massarosa e Torre del Lago, zone in cui i prezzi sono più accessibili. Chi invece non può affrontare l’acquisto ripiega sulla seconda casa al mare in affitto: il mercato immobiliare viareggino e versiliese è una cartina di tornasole e conferma, attraverso le dichiarazioni di Armando Barsotti e Simone Casani, presidente e vicepresidente della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, di essere un settore solido e attrattivo. Per avere un quadro del settore immobiliare locale ci siamo rivolti a Leonardo Ciancarella, titolare a Viareggio dell’agenzia "Leonardo", con 25 anni di esperienza nel settore delle compravendite immobiliari, svolti con passione e professionalità.

Chi viene a Viareggio o in Versialia per lavoro ha, invece, difficoltà a trovare una casa in affitto?

"Siamo davanti a una situazione di difficoltà per quanto riguarda gli affitti di lungo periodo. Questa criticità, a mio parere, non è provocata dagli affitti estivi bensì dal fatto che i proprietari di casa temono di non avere garanzia sufficienti e, sempre a mio parere, è più facile trovare una casa in affitto per quei lavoratori impegnati in settori come la cantieristica o il settore dei servizi perché restano in zona per periodi più lunghi. E’ una situazione che si è creata negli anni e crea difficoltà anche per chi come me è nel settore e si trova affrontare tante richieste di case in affitto, richieste alle quali non possiamo dare risposta ed è un peccato".

Inoltre chi ha la fortuna di trovare una casa in affitto deve affrontare un affitto elevato.

" I prezzi sono in linea con la domanda e con l’offerta del mercato e in relazione alle caratteristiche della zona e del carico fiscale del quale si deve fare carico chi affitta. Ecco perché in alcuni casi i proprietari decidono di non affittare".

Ben diverso è invece il settore delle vendite?

"Siamo davanti a una situazione ben diversa: le persone che investono nell’acquisto di un immobile cercano Viareggio. Viareggio e la Versilia sono zone privilegiate. Dico che siamo in un luogo che per le caratteristiche naturali, mare e monti, arte è baciato dalla fortuna. Per comprare la casa al mare arrivano dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Emilia e poi ci sono i toscani, fiorentini e pratesi, e gli stranieri. Chi ha possibilità economiche inferiori la cerca in zone meno famose, ma dalle quali il mare si raggiunge con facilità".

Maria Nudi

