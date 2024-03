Completato il porta a porta. Sarà esteso a ogni frazione

Piccola rivoluzione nelle frazioni più popolose del Comune, che entro poche settimane saranno servite dalla raccolta dei rifiuti porta a porta, e in alcuni casi una raccolta di prossimità. Una introduzione che, riguardando la metà dei cittadini di Stazzema, consentirà un ulteriore abbattimento dei rifiuti indifferenziati, portando dal 50% al 75% il materiale che potrà essere riciclato. Le frazioni coinvolte, da aprile, saranno Arni, Terrinca, Levigliani, Retignano, Farnocchia, Pomezzana e Stazzema. "Sarà una raccolta ibrida – spiega l’assessore all’ambiente Alessio Tovani – poiché laddove i mezzi di Ersu sono in grado di raggiungere le abitazioni verrà eseguito il porta a porta, nelle altre zone invece stiamo creando delle zone di conferimento". Le aree sono state già create, da Ersu, a Farnocchia, Pomezzana e Stazzema. E in questi giorni proseguono i sopralluoghi per individuare gli altri punti dove realizzare le mini-isole ecologiche. "Puntiamo – prosegue – a raggiungere una differenziata fra il 70% e il 75%, adesso siamo sotto al 50%".