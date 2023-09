Compleanno 7 anni a Pietrasanta: Mia festeggia in Casa Baldi

Oggi è una giornata di festa in casa della famiglia Baldi. La piccola Mia (nella foto) spegne infatti 7 candeline per la gioia dei suoi familiari. "Auguri alla nostra Mia per i suoi 7 meravigliosi anni", è il messaggio pieno d’affetto inviato dai genitori Sara e Francesco insieme al fratellino Giorgio, i nonni e tutti gli altri familiari. Auguri di buon compleanno ai quali si aggiungono quelli dei tanti amici di Mia, in particolare i compagni di classe della scuola elementare e gli amichetti vicini di casa, oltre a quelli tradizionali inviati anche dalla nostra redazione.