Compleanni e movida alla storica Capannina

Torna stasera il sabato per eccellenza della movida versiliese. Alla storica Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi si inizia con l’aperitivo spettacolo in compagnia dello showman Andrea Sera e si va avanti con cena e poi grande divertimento in main room con una live band sul palco e le selezioni musicali del disc jockey Charlie Dee, sempre più apprezzato a livello nazionale e internazionale anche per i suoi dischi. In più si è svolto, in Capannina, il compleanno per i 18 anni di Greta Bigi (foto Nizza) con la mamma Elisabetta, babbo Marco, la sorella Giovanna e tutti gli amici sia della scuola liceo linguistico Chini di Lido di Camaiore e gli amici di infanzia, che al pianobar si sono divertiti a cantare e ballare con il Maestro Stefano Busà. Info e prenotazioni al 371 3799456.