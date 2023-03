"Comparto rose in forte crisi Serve un aiuto"

La Toscana ed in particolare l’area della Versilia sono terra fertile per le rose, ma la produzione è in crisi. "La presidente nazionale dell’associazione floricoltori e fioristi italiani, Cristiano Genovali – affermano Elena Meini e Massimiliano Baldini, consiglieri regionali della Lega – ha confermato che, purtroppo, visto il costante aumento generalizzato dei costi, è molto calata la coltivazione di questo prodotto, creando, ovviamente, un danno economico di elevato valore; con lo stesso Genovali siamo, pertanto, rimasti d’accordo che organizzeremo un incontro con i rappresentanti della categoria". "I dati sono significativi – precisano i leghisti – la coltivazione di questo fiore è passata da 110 ettari, a circa 10. Riteniamo, dunque, utile ed urgente che la Regione faccia la sua parte per cercare di sostenere l’importante comparto".