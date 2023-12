Commissioni consiliari: "Impossibile partecipare"

"L’attuale maggioranza si chiude sempre più nel Palazzo incapace di condividere le proprie scelte con la cittadinanza e di mettere in condizione le opposizioni di svolgere il proprio lavoro di controllo, critica e proposta". Il capogruppo di Creare Futuro, Giacomo Genovesi, protesta per lo scarso dialogo dell’amministrazione. "Dicembre è uno dei mesi più importanti per la programmazione del comune di Seravezza – premette – a breve la maggioranza approverà gli obiettivi del 2024 e il bilancio di previsione 2024. L’amministrazione Alessandrini non ha di meglio da proporre che ben 3 commissioni consiliari convocate in orario rigorosamente lavorativo da svolgersi nell’arco di un’ora e mezzo. Già ad ottobre avevamo fatto presente questo fatto, oggi è giusto che anche i cittadini sappiano che le opposizioni riescono a svolgere il proprio compito solo grazie alla disponibilità dei funzionari e non di certo grazie alla capacità di una maggioranza che non sa (o non vuole) neppure coordinarsi per poter far partecipare le opposizioni alle commissioni consiliari"