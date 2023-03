Commissione con Arpat e Regione

Si è riunita la Commissione ambiente del comune di Massarosa, alla presenza di Arpat e Regione, per un incontro specifico sulla vicenda relativa alla cava 4 in località Brentino e ai materiali da conferire nell’area. "È stata l’occasione per fare il punto su una tematica complessa che vede sul tavolo le esigenze produttive e quelle ambientali – si legge in una nota del Comune – con atti e procedure che sono stati al centro di verifiche puntuali sin dall’insediamento dell’amministrazione Barsotti. I sopralluoghi, le analisi e i campionamenti continuano con un monitoraggio costante".

"Continuiamo a lavorare ribadendo che in quel sito non devono andare rifiuti ma come da vecchia autorizzazione materiali previsti ossia rocce e terre da scavo – commenta l’assessore all’ambiente Mario Navari – l’aspetto ambientale è fondamentale per noi, Massarosa è un territorio che ha bisogno e merita attenzioni, e su questo siamo impegnati". "La situazione è in evoluzione ed insieme ai vari enti lavoriamo per tenerla sotto controllo e tutelare i nostri cittadini – commenta la sindaca Simona Barsotti (in foto) – in assoluta trasparenza, coinvolgendo ovviamente, come in questo caso le commissioni ed il Consiglio Comunale".

"L’opposizione aveva richiesto una commissione specifica – spiega la presidente della commissione ambiente Agnese Marchetti – abbiamo voluto ed atteso la disponibilità dei vari enti interessati per aver e un quadro complessivo e ringraziamo Tessa di Arpat e Garro della Regione che hanno arricchito un confronto serio e nel merito da parte di tutti i partecipanti. Su queste tematiche è utile e costruttivo lavorare insieme e in maniera strutturata".