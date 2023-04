Commissario ad hoc per migranti "Imbarazzanti le parole di Giani"

"Trovo imbarazzanti le parole del Presidente della regione Toscana Eugenio Giani, che rifiuta la nomina di un commissario ad hoc per la questione migranti". Così l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, che rincara: " Un profilo istituzionale come il suo dovrebbe per prima cosa tutelare i cittadini ed agire nel bene e nell’interesse della comunità, anteponendo alle opinioni personali e politiche, il bene della regione che amministra. L’emergenza migranti è arrivata ad un punto di non ritorno, sappiamo tutti che l’Italia non può affrontare da sola un’emergenza di tale portata: è importante per questo che ogni sindaco, ogni comune, ogni regione si adoperi seguendo una linea comune di azione, che non significa - come afferma Giani - avere un approccio poliziesco alla questione, ma al contrario organizzare tutto il territorio nazionale affinchè si possa remare tutti nella stessa direzione". "Una direzione di aiuto - prosegue Zucconi – per chi veramente necessita di cure e sostegno, ma che miri al contempo a fermare le partenze e gli scafisti, causa principale dei drammi in mare ai quali purtroppo siamo abituati ad assistere. Inutile boicottare le scelte di Governo solo perchè si è all’opposizione".