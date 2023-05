Commercio Chiude il bar Garden "Troppe spese, ci fermiamo"

È durata meno di un anno e mezzo la scommessa della giovane imprenditrice torrelaghese Ambra Tintori, costretta a chiudere il bar “Garden“, in piazza Matteotti, per ora in via temporanea ma con molti dubbi sul futuro del locale. Insieme alla propria famiglia, la giovane aveva acquistato l’attività nel gennaio 2022 ma già da mesi lo aveva messo in vendita a causa di difficoltà economiche che il post-Covid ha fatto purtroppo lievitare. "Ho chiuso il bar da pochi giorni – racconta Ambra – e sinceramente non so se lo riaprirò. Ci sono troppe spese da affrontare, con l’emergenza Covid che ci ha dato una bella batosta, più impegni di altra natura che hanno reso complicata la situazione. Mi spiace per i nostri affezionati clienti, ma al momento dobbiamo fermarci".

d.m.