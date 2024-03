Commercio a effetto domino: "La morte dei negozi locali trascina anche l’artigianato"

Si parla di crisi del commercio da così tanti anni, che ci si dovrebbe meravigliare se ancora esiste qualche negozio. Ma la morìa delle attività commerciali, testimoniata dalla serie agghiacciante di saracinesche chiuse nei centri e nelle periferie della Versilia, come del resto d’Italia, è un circolo vizioso che alimenta la decadenza economica e urbana. Ad effetto domino, i negozi e le attività di ristorazione a conduzione familiare che chiudono, portano con sé l’impoverimento e il crollo di fatturato delle piccole attività locali di manutenzione. Un fenomeno che preoccupa Andrea Giannecchini, presidente della Cna (nella foto).

"In questa situazione in cui i negozi tipici dei nostri centri urbani vengono meno, c’è un impatto negativo di riflesso sugli artigiani, difficilmente misurabile ma comprovato. Perché dietro a un negozio del territorio c’è un’economia di manutenzione ordinaria e straordinaria fatta di imbianchini, elettricisti, idraulici, muratori, falegnami. Le nuove attività commerciali che continuano a soppiantare il commercio tradizionale fanno capo a catene con sistemi organizzativi diversi, che impiegano manodopera di aziende che come loro operano a livello nazionale, e non portano ricadute sul territorio".

Che fare? Il mondo cambia e basta vedere la ristorazione in tv, o la promozione social di certe vendite online, per comprendere il disastro (sempre che uno abbia vissuto il "prima" rispetto al "dopo" dei la nativi digitali). "Ma la Cna – afferma Giannecchini – ha cercato di dialogare coi Comuni per valorizzare l’artigianato artistico, una tipologia presente nei centri commerciali naturali che, a differenza delle grandi catene, valorizza i prodotti appartenenti al territorio. Abbiamo siglato accordi con Camaiore, Seravezza e Pietrasanta per una soluzione che comunque è limitata rispetto al cambiamento del commercio nel territorio. Noi parliamo di artigianato di qualità, che ha a che fare col design di qualità. Le amministrazioni pubbliche dovrebbero riflettere sui temi strategici di rilancio del commercio tradizionale che riversa utili sul territorio, e alimenta anche la sopravvivenza dell’artigianato".