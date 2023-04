Commedia di Neil Simon promossa dal Rotary

Il Rotary Club Viareggio Versilia, in collaborazione con il Distretto Rotary 2071, patrocinio della Regione Toscana e del Comune, organizza per il 4 maggio al Teatro Comunale “Cesare Galeotti” (alle 20.30) lo spettacolo teatrale "Il prigioniero della Seconda Strada" commedia di Neil Simon. Sul palco la compagnia teatrale amatoriale i MattAttori. L’intero ricavato sarà devoluto al Service Rotary in favore del Progetto Prama proposto dalla consorte consorte del governatore Nello Mari (foto), per finanziare la costruzione di uno spazio ludico-formativo per bambini e ragazzi disabili e normodotati. Un’occasione di svago diventa una buona azione per contribuire a una giusta causa. Prenotazione obbligatoria on-line via Internet all’ indirizzo http:prenota.rcvv.it