Comitato Pucciniano Lo “starnazzare“ dei partiti politici E le attese dei cittadini

di Tommaso Strambi Breve riassunto delle puntate precedenti. Poco prima di lasciare Palazzo Chigi, lo scorso anno, il governo Draghi ha nominato il Comitato promotore per le celebrazioni Pucciniane. Un’assise voluta "per valorizzare e diffondere in Italia e all’estero la conoscenza della figura e dell’opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani e di celebrazioni e manifestazioni culturali, che culmineranno con i festeggiamenti per il Centenario della morte di Giacomo Puccini che ricorrerà nel 2024". A guidare il Comitato Mario Draghi, che aveva ben conosciuto l’attività medica del professor Umberto Veronesi, e quella musicale del figlio, chiamò il maestro Alberto Veronesi, direttore d’orchestra di "chiara fama" come si usa dire nei contesti accademici. Personaggio noto e apprezzato anche sulle rive di Torre del Lago dove al Festival Pucciniano è stato diretore artistico e residente contractor. Con lui furono nominati prestigiosi docenti universitari e personalità della cultura oltre, naturalmente, ai rappresentanti dei luoghi di Puccini (Lucca, Torre del Lago, Pescaglia, Massarosa....). Insomma un consesso di tutto rispetto. Da cui far uscire un articolato e ricco programma di celebrazioni. Solo che, poche settimane dopo l’istituzione del Comitato, il governo Draghi è caduto e a palazzo...