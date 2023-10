Comitato gemellaggi. Domande entro domani

Le elezioni del Comitato gemellaggi sono da sempre un appuntamento molto sentito vista la possibilità di scambi culturali con città di altri Paesi. Quest’anno si terranno il 28 ottobre dalle 9 alle 18 nel municipio in piazza Matteotti, ragion per cui le candidature potranno essere avanzate entro le 12,30 di domani. È prevista la nomina degli otto cittadini che faranno parte del comitato, attualmente presieduto da Daniela Zalcetti, per il quinquennio 2023-2028. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la modulistica predisposta scaricabile dal sito del Comune o disponibile all’ufficio gemellaggi in piazza Matteotti, aperto da lunedì a venerdì in orario 9-12,30. I candidati dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici, di essere cittadini italiani e impegnarsi a fornire ospitalità presso la propria abitazione durante il soggiorno a Pietrasanta dei giovani provenienti dai comuni gemellati. Alla votazione, invece, potranno partecipare tutti i residenti a Pietrasanta che abbiano almeno 16 anni.