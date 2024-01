Comitato Garanti. Bando per formarlo

Il Comune ha indetto il bando per l’acquisizione della candidatura relativa alla nomina di 2 componenti del Comitato dei Garanti, esterni all’amministrazione, che saranno scelti dal sindaco in maniera tale da garantire la necessaria presenza, al suo interno, di conoscenze teorico-pratiche nelle materie di competenza. Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, due dei quali, denominati membri “fissi”, scelti tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell’organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Trattasi, di norma, di magistrati del Tar, magistrati ordinari, magistrati onorari, esponenti dell’avvocatura dello Stato, Docenti universitari in materie inerenti la valutazione, il controllo di gestione e l’organizzazione, esperti di organizzazione aziendale e valutazione, avvocati del libero foro preferibilmente con esperienza in materia di diritto del lavoro. In base al regolamento sull’ organizzazione degli uffici e dei servizi ed al regolamento di disciplina della composizione e della attività del Comitato dei Garanti, quest’ultimo formula il proprio parere sui provvedimenti di accertamento della responsabilità dei dirigenti.La proposta di candidatura, completa dei relativi allegati, dovrà pervenire, a pena di esclusione: a mezzo pec all’indirizzo [email protected]; per raccomandata a.r.; in questo caso farà fede esclusivamente la data di arrivo e non rileva la data di spedizione; oppure con consegna a mano all’ufficio protocollo nei giorni e negli orari di apertura (da lunedì a sabato dalle 9 alle 12,30). Per informazioni: 0584/282801.