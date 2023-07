Comitato contro assenza di alberi a Pietrasanta: Giovannetti "Protesta patetica"

Ormai basta solo nominare la parola “albero“ per riaccendere lo scontro tra i comitati e il sindaco. Lo dimostra la nuova polemica sollevata da “Le voci degli alberi“, comitato nato durante la forte protesta dell’aprile 2021 contro il taglio dei tigli in piazza Statuto, il quale stavolta ha nel mirino i lavori in corso al futuro Museo Mitoraj, in via Oberda. A far preoccupare il comitato è la zona dell’accesso. "Stanno sbancando l’area – scrivono gli ambientalisti – e ci chiediamo se, come dai disegni di progetto, si realizzerà una spianata degna del deserto del Ténéré. Dopo la realizzazione di ’piazza Sahara’ (piazza Carducci, ndr), sarà questo un nuovo progetto in aperto contrasto con le linee guida europee e mondiali per la riduzione delle ’isole di calore’? Nel progetto tre altro si vedono intorno degli alberi, ma in realtà ci sono nuove palazzine residenziali. Ricordiamo che in piazza Statuto la zona meno frequentata da residenti e turisti è quella intorno alla fontana visto che lì ci sono 10 gradi in più rispetto alle file in cui i tigli sono rimasti al loro posto. Se l’amministrazione non è in grado di rendersene conto, speriamo che siano i progettisti a comprenderlo: volete rimanere famosi per aver creato due slarghi inabitabili o ci ripenserete?".

Il sindaco Alberto Giovannetti spiega che l’amministrazione sta valutando la collocazione degli alberi. Poi si scaglia contro il comitato: "Stiano tranquilli, sono in buone mani. Pensavo avessero terminato con queste sceneggiate patetiche e insignificanti, utili solo per fare polemica anche se poi gli è andata male. Sono integralisti e hanno ragione solo loro. Al verde ci teniamo, lo curiamo e lo sostituiamo quando ci sono dei problemi. Siamo per le cose concrete e realistiche".

d.m.