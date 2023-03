Comitato Capezzano Lucarini resta al timone

Dalla creazione di nuovi parcheggi alla manutenzione del vecchio acquedotto. Sono alcune delle priorità indicate da Pietro Lucarini, confermato presidente del comitato paesano di Capezzano Monte per il quarto mandato dopo aver fatto incetta di voti alle recenti elezioni per il rinnovo del direttivo valide per il prossimo triennio. Direttivo di cui fanno parte anche il vice presidente Andrea Bresciani, il segretario Laura Viviani, il cassiere Valerio Viviani, il provveditore Donatella Di Giulio (new entry) e i consiglieri Gabriele Quadrelli, Irene Tarabella, Gabriele Bresciani, Nicol Fava, Marco Lanè e Stefano Biagi (new entry). "Il paese ha bisogno di molti interventi – dice Lucarini – tra cui l’allargamento della careggiata in località Chiano in modo da creare un parcheggio dato che le auto vengono lasciate lungo la strada. Inoltre va riorganizzato il parco in località Seballa, ripavimentata via Nespolo e, insieme a Gaia, sistemato l’acquedotto che è vecchio di oltre mezzo secolo.