Come un gioco, il bosco rinasce

Il bosco bruciato rinasce con i bambini della scuola dell’infanzia. Una grande festa di Carnevale ha avuto per protagonista il plesso della frazione, per trasformare l’incendio dello scorso luglio in un’occasione di rielaborazione attraverso il gioco. La scuola ‘Montessori’ ha scelto di ripercorrere quanto accaduto con una sfilata colorata: i bambini, vestiti da fiammelle, alberi bruciati, prati colorati e fiorellini, hanno dato vita a un’allegra parata che ha raggiungo la piazza della chiesa. Il progetto, inserito nell’ambito del bando ‘Il Carnevale evergreen a Viareggio, in Italia e nel Mondo’, ha visto la straordinaria partecipazione di Burlamacco e Ondina. Ad aprire la sfilata, il carro ‘Bosco bruciato… bosco rinato’, ideato e costruito dalle maestre, raffigurante da una parte la collina di Montigiano col bosco bruciato, dall’altra la collina con il bosco che rinasce.