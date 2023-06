Come prenotare un posto in platea

Per assistere al concerto gratuito di Irene Grandi – organizzato in piazza Maria Luisa dalla Regione Toscana, in collaborazione con il quotidiano QN-La Nazione e l’amministrazione comunale di Viareggio – ci sono infinite possibilità, lungo la Passeggiata, e anche mille posti numerati a sedere, anche questi gratuiti, nella platea che giovedì sarà allestita di fronte al “Principino“. Per aggiudicarsi una poltroncina, anche se dopo il boom di richieste restano ormai pochi posti ancora liberi, è necessario dunque procedere con la prenotazione cliccando sul sito https:www.ticketone.iteventseriestoscana-arcobaleno-destate-irene-grandi-3416408?affiliate=PI3. Sulla pagina web sono disponibili anche i biglietti per i

posti dedicati alle persone con disabilità, che possono quindi

essere prenotati sempre online. Il concerto, alle 20, sarà aperto dal cantautore versiliese Daniele Barsanti, che da pochi giorni ha lanciato l’ultimo singolo, “È buia anche la luna“. Ad accendere le stelle sarà poi Irene Grandi, che porterà sul palco "Io in blues": un ritorno al suo primo amore, quando si esibiva nei piccoli club, interpretando i grandi successi del blues e del soul dagli anni sessanta in poi.