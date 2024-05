“Come cambia la memoria con l’età?“. L’incontro sull’Alzheimer e demenza senile

“Come cambia la memoria con l’età. Perdita di memoria: quando preoccuparsi?“ è l’incontro che si terrà lunedì alle 17 alla sede dell’Auser in Pineta di Ponente.

Ad intrattenere il pubblico presente sarà il professore Piero Antuono, docente di neurologia, biofisica e del programma per i disturbi della memoria al Dipartimento di neurologia del College del Wisconsin, luminare sulle problematiche della demenza senile e dell’Alzheimer, illustrerà ai partecipanti quali sono le novità e le speranze che gli studi provenienti dall’America propongono per la cura e la prevenzione della malattia. Un incontro con cui si unaugurerà, inoltre, il progetto “Caffè alzheimer“, spazio di incontro in cui volontari e professionisti realizzano attività stimolanti dal punto di vista cognitivo e affettivo, riducendo il rischio di isolamento delle persone con demenza e Alzheimer.

Saranno presenti l’assessora alle politiche sociali Sara Grilli e il neuropstichiatra Giorgio Pini e il dottore Gabriele Cipriani, presidente della Misericordia di Viareggio.