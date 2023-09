Viareggio, lite a coltellate in darsena: 26enne gravissimo

Viareggio, 16 settembre 2023 – Una lite nel cuore della notte, spunta un coltello e un uomo di 26 anni finisce al pronto soccorso in gravi condizioni.

E’ successo la scorsa notte poco prima delle 2 in darsena a Viareggio: ignote le ragioni della lite, ma alla fine ci sono stati due feriti. Uno ha riportato “solo” una ferita profonda a una mano ed è stato portato in codice giallo all’ospedale Versilia di Lido di Camaiore; l’altro, un 26enne albanese, è invece finito a Pisa in codice rosso. E’ stato necessario far arrivare l’elicottero Pegaso per trasportare il giovane a Cisanello: gravi le ferite che aveva al collo e al braccio.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’automedica di Viareggio, un’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore e una della Misericordia di Pietrasanta.